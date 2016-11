Die Xbox-360-Version von Limbo ist abwärtskompatibel und kann nun auch auf der Xbox One gespielt werden. Bereits vor einigen Tagen wurde auch das Rollenspiel Blue Dragon verfügbar gemacht.

Wie Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter angekündigt hat, ist der Plattformer Limbo ab sofort Teil des Kataloges der abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele. Somit kann der Titel des Entwicklerstudios Playdead in der eigenen Spielebibliothek gefunden und auf der Xbox One gespielt werden.

Dies ist bereits das zweite Spiel der Woche, welches Abwärtskompatibilität erhalten hat. Das Rollenspiel Blue Dragon ist seit dem 01. November auf der Xbox One spielbar (wir berichteten). Insgesamt können jetzt mehr als 250 Spieler der Xbox 360 auf der aktuellen Konsole von Microsoft gespielt werden.