Life is Strange

Life is Strange erschien ursprünglich 2015 und hat sich recht schnell als Adventure-Hit und Kult-Titel mit großer Fanbase entpuppt. Jetzt kommen Spieler auf einer weiteren Plattform in den Genuss des Abenteuers.

Square Enix hat heute eine weitere Plattform für das Kult-Abenteuer Life is Strange bestätigt. Demnach werden alle fünf Episoden des Adventures im kommenden Monat Juli nun auch Android-Geräte unsicher machen; eine Mobile-Umsetzung für iOS gibt es ja bereits.

Wer den Release, der ganz konkret noch nicht terminiert ist, nicht verpassen will, kann sich auf dieser Webseite bereits vorab registrieren, um entsprechend direkt informiert zu werden. Wie auch die iOS-Variante ist auch die Android-Fassung für die Steuerung via Touchscreen optimiert und bietet einen Fotmodus. Optional ist auch das Spielen mittels Bluetooth-Controller möglich.

Im Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Max Caulfield. Die leidenschaftliche Fotografin findet heraus, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, als sie das Leben ihrer besten Freundin Chloe Price rettet. Die beiden Freundinnen stehen im Laufe der Geschichte dem mysteriösen Verschwinden ihrer Kommilitonin Rachel Amber gegenüber und entdecken die dunkle Seite des Lebens in Arcadia Bay. Max muss zudem feststellen, dass das Manipulieren der Zeit schlimme Auswirkungen auf die Zukunft haben kann.

Life is Strange ist bereits für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und iOS erhältlich. Unseren Life is Strange Test könnt ihr hier nachlesen. Einen Trailer zur neuen Android-Version gibt es anbei für euch.