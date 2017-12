Life is Strange

Als Life is Strange im Jahr 2015 auf diversen Plattformen startete, war nicht unbedingt absehbar, welcher Erfolg das Adventure werden würde. Nun dürfen sich weitere Gamer auf eine Umsetzung des Hits freuen.

In einer Pressemitteilung hat Square Enix heute bekannt gegeben, dass der Überraschungserfolg Life is Strange für eine weitere Plattform umgesetzt wird. Dabei handelt es sich um iOS. Das Episoden-Adventure von DONTNOD Entertainment soll demnach ab dem 14. Dezember für iPhone und iPad erhältlich sein. Der Publisher erschließt damit eine unglaublich große, weitere Käuferschicht, die dem Titel noch einmal zu einem Verkaufserfolg verhelfen dürfte.

Auf den Mobile-Plattformen von Apple erwartet euch eine originalgetreue Adaption der Konsolenversion, die von Black Wing Foundation speziell für die Touchscreen-Produkte optimiert wurde. Weiterhin zum Einsatz kommt aber beispielsweise die Grafik-Engine Unreal Engine 4 von Epic Games.

Die exklusiven Funktionen der Mobile-Umsetzung werden wie folgt angegeben:

Verbesserte Benutzeroberfläche für die vollständige Touchscreen-Integration.

iMessage-Sticker zu Life is Strange

Teilen des Spielfortschritts in sozialen Medien und vergleichen der eigenen Story-Entscheidungen mit Freunden

Ein ganz neuer Foto-Modus der es ermöglicht, Bilder aufzunehmen, sie mit Filtern zu modifizieren und zu teilen

Oska Guilbert, CEO von Entwickler DONTNOD, kommentiert die Ankündigung: "Jeder hier bei DONTNOD ist wirklich aufgeregt, die Abenteuer von Max und Chloe in Life is Strange mit einem neuen Publikum auf dem Handy zu teilen. Wir heißen neue Spieler in Arcadia Bay willkommen und freuen uns auf die Entscheidungen, die sie während ihres Aufenthalts treffen."

Ab dem 14. Dezember sollen zunächst die Episoden 1-3 erhältlich sein; die Folgen 4 und 5 erscheinen erst im kommenden Jahr 2018.