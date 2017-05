Nach dem Erfolg des ersten Life is Strange gibt es nun gute Neuigkeiten für alle Fans des Titels: Es wird einen weiteren Teil innerhalb der Franchise geben.

Die Entwickler von Dontnod Entertainment haben heute zusammen mit Publisher Square Enix angekündigt, dass ein neues Life is Strange in Entwicklung ist. Die Ankündigung wurde im Rahmen eines Blog-Eintrags getätigt, in dem man auch bestätigte, dass der erste Teil mittlerweile mehr als drei Millionen Spieler angezogen hat.

Weitere Details zum zweiten Life is Strange sind bis dato aber noch nicht bekannt. Es ist also unklar, ob es sich um ein echtes Sequel in Form eines Life is Strange 2 handelt oder vielleicht auch um ein Prequel oder Spin-off. Auch von der E3 wird es diesbezüglich keine Neuigkeiten geben, denn Dontnod wird mit dem Titel nicht vor Ort sein.

Das Original wurde im Episodenformat für PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 und PC veröffentlicht. Die einzelnen Folgen erschienen zwischen Januar und Oktober 2015. Neben dem neuen Life is Strange befindet sich bei Dontnod außerdem auch das Action-Rollenspiel Vampyr in Arbeit, das im vierten Quartal 2017 erscheinen soll.