Life is Strange: Before the Storm

Fans von Life is Strange durften zur E3 frohlocken, denn mit Before the Storm wurde ein Prequel offiziell angekündigt. Dieses wird zusätzlich zum Sequel erscheinen. Jetzt gibt es weitere Details zur Spielzeit.

Deck Nine Games entwickelt das Prequel Life is Strange: Before the Storm und hat sich im Rahmen der diesjährigen E3 natürlich noch weiter zum Spiel geäußert. Im Gespräch mit Xbox Achievements hat ein Square-Enix-Sprecher nun erste Aussagen zur konkreten Spielzeit getroffen.

Spieler dürfen sich demnach auf "sechs bis neun Stunden" einstellen, die sie der Titel beschäftigen soll. Das Prequel wird aus drei Episoden bestehen, von denen jede zwei bis drei Stunden lang sein wird. Zum Einsatz kommt dabei mit "StoryForge" auch eine neue Engine, durch die die Animationen etwas flüssiger sein sollen. Auch werden die Charaktermodelle detaillierter dargestellt.

Die Veröffentlichung von Life is Strange: Before the Storm beginnt mit Episode #1 am 31. August 2017 auf PC, PS4 und Xbox One.