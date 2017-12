Life is Strange: Before the Storm

Der Erfolgstitel Life is Strange hat mit Before the Storm schon vor einiger Zeit ein Prequel im Episodenformat erhalten. Diese Spielereihe steht nun mit der dritten Folge vor dem Abschluss. Dafür gibt es inzwischen auch ein Release-Datum.

Life is Strange war einer der Überraschungserfolge des Jahres 2015. Kein Wunder also, dass sich die Macher mit Life is Strange: Before the Storm der Spielemarke erneut widmeten. Als Chloe und Rachel Amber dürft ihr dabei nach Arcadia Bay zurückkehren und eine enge Freundschaft aufbauen.

Das Thema wurde bisher in zwei Episoden aufgegriffen, die finale dritte Folge ließ bisher jedoch auf sich warten. Jetzt hat Publisher Square Enix Klarheit geschaffen und ein Release-Datum genannt. Erfreulich dabei: Noch zur Weihnachtspause könnt ihr euch mit der dritten Episode von Life is Strange: Before the Storm namens "Hell is Empty" beschäftigen. Diese soll offiziell ab dem 20. Dezember 2017 für PS4, Xbox One und PC zu haben sein.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen neuen Teaser-Clip, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt. Eine Deluxe Edition des Spiels beinhaltet mit "Farewell" noch eine spezielle Bonus-Episode, in der die originalen Sprecher von Chloe und Max wieder zu hören sein werden.