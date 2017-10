Life is Strange: Before the Storm

Mit Before the Storm hat der Erfolgstitel Life is Strange ein Prequel erhalten. Die erste Episode der neuen Reihe ist bereits verfügbar und nun hat auch die zweite Folge ein Release-Date.

Square Enix hat heute Abend in einer Pressemail den Release-Termin für die zweite Episode namens "Brave New World" von Life is Strange: Before the Storm bekannt gegeben. Diese wird ab dem 19. Oktober 2017 für Xbox One, PS4 und PC (via Steam) erhältlich sein.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur neue Umgebungen und Charaktere, sondern auch einige bekannte Protagonisten der Serie zeigt. Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässlichere Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay.

Den neuen Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen. Die erste von insgesamt drei Episoden namens "Awake" war bereits am 31. August 2017 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht worden.