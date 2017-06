Life is Strange: Before the Storm

Vor rund zwei Wochen war bereits durchgesickert, dass offenbar neben einem Sequel auch ein Prequel zum populären Life is Strange in Arbeit ist. Microsoft machte es auf seiner E3-Pressekonferenz heute offiziell.

Hinter dem Projekt stecken nicht etwa die originalen Entwickler Dontnod, sondern das neue Studio Deck Nine Games, das die Geschichte vor den Ereignissen von Life is Strange erzählen wird. Dabei schlüpft ihr in die Haut von Chloe und werdet unter anderem auch auf ihre Freundin Rachel Amber treffen, die in der Originalserie zwar immer wieder thematisiert wurde, aber selbst nicht auftauchte.

Die erste von insgesamt drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm wird ab dem 31. August verfügbar sein. Preise sind derzeit noch nicht bekannt.

Life is Strange: Before the Storm - E3 2017 Announcement Trailer Mit Life is Strange: Before the Storm wurde das Prequel, um das sich bereits Gerüchte rankten, nun auch offiziell angekündigt.

