Life is Strange

Life is Strange war überraschend erfolgreich und hat anschließend das Prequel Life is Strange: Before the Storm nach sich gezogen. Jetzt folgt eine weitere Umsetzung des Franchise.

Wer nun auf einen neuen Titel gehofft hat, wird jedoch enttäuscht sein, denn Life is Strange von Dontnod und Publisher Square Enix wird nun auf eine gänzlich neue Weise aufgegriffen. So hat Titan Comics nun eine mehrteilige Comicbuch-Miniserie angekündigt.

Titan Comics hat sich bereits mit entsprechenden Umsetzungen zu weiteren Spielereihen einen Namen gemacht, darunter Bloodborne oder Sea of Thieves. Jetzt wird es also auch einen Comic zu Life is Strange geben, das sich seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2015 mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft hat.

Die Miniserie ist auch als solche zu verstehen, denn die Comics sollen lediglich vier Ausgaben umfassen. Dabei will Titan Comics die Handlung rund um die bekannten und geliebten Spielcharaktere aufgreifen. Ob es sich um eine Comic-Adaption der Spielhandlung oder um eine Fortsetzung der dortigen Ereignisse handelt, bleibt abzuwarten und ist noch nicht bekannt. Zusammen mit Square Enix will Titan Comics diesbezüglich aber schon bald Licht ins Dunkel bringen.

Unser Life is Strange: Before the Storm Review könnt ihr bei Interesse noch einmal hier nachlesen.