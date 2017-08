Life is Strange: Before the Storm

Der Soundtrack zum kommenden Adventure Life is Strange: Before the Storm kommt einer britischen Indie-Folkband, die auch gleich ein passendes Album veröffentlicht.

Der Soundtrack zum kommenden Life is Strange: Before the Storm kommt von der britischen Indie-Folkband Daughter. Der Original-Soundtrack mit dem Titel Music from Before the Storm erscheint am 1. September und wird insgesamt 13 Stücke enthalten.

Neben den Songs vom Album werden im Spiel auch weitere Lieder der Band vertreten sein. "Wir sind so stolz, den Soundtrack für Life Is Strange: Before the Storm geschrieben zu haben", sagt Elena Tonra, die Leadsängerin von Daughter. "Dies war unsere erste Arbeit an einem Original-Soundtrack und wir fühlen uns so geehrt, dass wir die Gelegenheit hatten, mit dem Team zu arbeiten."

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm mit dem Titel Awake erscheint am 31. August für PS4, Xbox One sowie PC via Steam.