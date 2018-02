Life is Strange: Before the Storm

Nach dem überraschenden Erfolg von Life is Strange findet auch das Prequel Before the Storm seinen Abschluss. Die Bonus-Episode "Farewell" erhält nämlich einen finalen Release-Termin.

Am 09. März erscheint Life is Strange: Before the Storm auch als Retail-Version und der bislang ausschließlich digital erhältliche Titel soll in diesem Zusammenhang mit "Farewell" eine Bonus-Episode spendiert bekommen. Wer sich diese digital zulegen möchte, weil er sich alle weiteren Folgen ebenfalls auf diesem Wege geholt hat, für den nennt Square Enix nun das konkrete Release-Datum.

Das Bonus-Kapitel "Farewell", das in der deutschen Fassung "Lebewohl" heißen wird, soll demnach ab dem 05. März zum Download bereit stehen. Damit gibt es die digitale Variante sogar noch einige Tage vor dem Release der Box-Version. Der Download soll ab 18:00 Uhr deutscher Zeit möglich sein und ist auch im Season Pass enthalten. Weiterhin erfolgt die Veröffentlichung auf PC, PS4 und Xbox One simultan.

In der zusätzlichen Episode des Teenager-Dramas trefft ihr wieder Chloe und Max, und zwar noch Jahre bevor letztere Arcadia Bay verlässt. Mit Ashly Burch und Hannah Telle werden beide Charaktere wieder von ihren ursprünglichen Originalstimmen eingesprochen. Burch war für Before the Storm durch Rihanna DeVries ersetzt worden.