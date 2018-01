Life is Strange: Before the Storm

Das Prequel Life is Strange: Before the Storm hat ja bereits mehrere einzelne Episoden zu Tage gefördert. Nun haben auch die klassische Retail-Version sowie die sehenswerte Limited Edition ein Release-Datum.

In einer Pressemeldung hat Square Enix heute verkündet, dass die Box-Version des Prequels Life is Strange: Before the Storm nicht mehr zu lange auf sich warten lassen wird. Die Retail-Variante des Erfolgstitels wird ab dem 09. März 2018 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein. Am gleichen Tag wird es auch die Bonus-Episode mit dem Namen "Lebewohl" als Download geben.

Zudem gibt es eine hochwertige Limited Edition, die neben dem Spiel auf Disc auch ein hochwertiges Artbook und eine Soundtrack-CD umfasst. In der exklusiv via Square Enix Store erhältlichen Vinyl Edition sind zudem noch vier Schallplatten mit der Musik des Spiels enthalten.

Die sonstigen Zusatzinhalte der Limited Edition, die in Kürze bei ausgewählten Handelspartnern vorbestellt werden kann, sehen laut offiziellen Angaben wie folgt aus:

Bonus Episode "Lebewohl" - Spieler erleben ein letztes Mal die junge Max Caulfield in einer ganz speziellen Geschichte, und das mit den beiden Original-Synchronsprecherinnen Ashly Burch und Hannah Telle.

Mixtape Modus – Erstellen Sie Ihre eigene Playlist mit Songs aus dem Soundtrack und hören Sie sich diese Lieder untermalt von einer animierten Szene an.

Outfit Paket – 3 neue Outfits für Chloe, inklusive "Punk Doe", "Hawt Dawg Man" & "Illuminati"

Episode 1 der ersten Staffel von Life is Strange



Die Songs des Soundtracks noch einmal im Überblick:

Daughter – Flaws

Daughter – Glass

Koda – I don’t

Daughter – Youth

Ben Howard – Black Flies

Lanterns On The Lake - Through The Cellar Door

Daughter - All I Wanted

Speedy Ortiz – No Below

Daughter – A Hole in the Earth

Broods - Taking You There (Live Acoustic Mix)

Daughter – Burn it Down

Wolf Alice – Bros

Daughter – No Care

Brody Dalle - Don't Mess With Me

Pretty Vicious - Are You Ready For Me