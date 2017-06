Life is Strange: Before the Storm

Wenn am 31. August das Prequel Life is Strange: Before the Storm erscheint, dann wird Protagonistin Chloe anderweitig verkörpert, als im ersten Spiel.

Ashley Burch hauchte in Life is Strange dem Charakter Chloe Leben ein, doch im auf der E3 angekündigten Prequel Life is Strange: Before the Storm wird dem nicht mehr so sein. Das bestätigte Burch nun selbst via Twitter, nachdem das Spiel auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft enthüllt wurde.

Das von Deck Nine Games entwickelte Spiel fokussiert sich auf Chloe Price und ihre Beziehung zu Rachel Amber. Chloe wird dabei aber nicht mehr von Burch vertont. In ihrem Statement heißt es, dass sie aufgrund des SAG-AFTRA-Streiks nicht in der Lage gewesen sei, ihre Rolle als Chloe erneut zu übernehmen. Immerhin wird Burch aber als Beraterin rund um die Rolle tätig sein.