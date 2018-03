Life is Strange: Before the Storm

Schule

Auf dem Schulgelände angekommen, wird Chloe von ihrem Freund Eliot in Empfang genommen, der sie fragt, ob sie Interesse an einem Theaterbesuch hat. Entscheidet euch. Dies wird Chloes Beziehung zu ihm beeinflussen, denn wie wir aus dem Tagebuch wissen, ist Eliot vermutlich heimlich an Chloe interessiert.

Graffiti #5: Rock-Idol

Direkt nach der Ankunft auf dem Schulgelände geht nach links an der Theaterbühne vorbei zum Gebäude dahinter. Hier an der Wand rechts von der Eingangstür ist viel Platz für ein weiteres von Chloes Graffitis.

Bevor der Unterricht beginnt, hat Chloe noch etwas Zeit, um sich die verliehene DVD von Steph zurückzuholen. Sprecht auf dem Gelände mit euren Mitschülern, um sie kennen zu lernen und ein wenig über die mysteriöse Rachel Amber zu erfahren. Dabei könnt ihr diverse Entscheidungen treffen, die eure Beziehung zu den verschiedenen Nebenfiguren prägen und sich erst in kommenden Episoden in kleinen Abweichungen in den Dialogen auswirken werden.

Schlussendlich findet ihr Steph und Mikey ganz hinten rechts bei den Picknicktischen. Hier bekommt Chloe nicht nur ihre Blade-Runner-DVD wieder, sondern erfährt auch, dass Steph auf Rachel steht. Abhängig von dem T-Shirt, das ihr gewählt habt, macht Mikey unter Umständen einen Kommentar dazu. Außerdem laden sie euch zu einer Partie Pen-and-Paper-Rollenspiel ein. Spielt mit! Macht Spaß. Die Entscheidungen, die ihr dabei trefft, sind weitgehend unerheblich und beeinflussen nur minimal Chloes Verhältnis zu den beiden Mitspielern, je nachdem ob ihr euch nett oder destruktiv verhaltet.

Danach wird es aber Zeit für den Unterricht: Chemie steht an. Betretet die Schule durch den Haupteingang, wo Chloe in einen Streit gerät zwischen Nathan, bekannt aus Teil 1, und dem Schläger Drew. Ihr könnt euch nun entweder einmischen oder den Dingen ihren Lauf lassen. Zwar wird Nathan euer Eingreifen in jedem Fall nicht zu schätzen wissen, allerdings steht und fällt euer Ansehen bei den Mitschülern und Rachel, die euch entweder für beherzt oder feige halten werden.

Widerworte: Streit zwischen Nathan und Drew

Die richtige Lösung für den Streit ist: Idiot, Mitleid, weißt du was irre ist, Bromanze

Nun aber rein in die Schule, wo Chloe sofort am Eingang von Rachel abgefangen wird, die sie mit in den Theaterkurs nimmt. Hier dürft ihr sogleich eure persönliche Interpretation von Shakespeare zum Besten geben, habt aber eigentlich nur Augen für Rachel.

Entscheidung Theater: Eure Meinung, ob ihr an die wahre Liebe glaubt oder nicht, wird sich sehr viel später auf die Art von Chloes Beziehung zu Rachel auswirken.

Graffiti #6: Dramatis Personae

Die nächste Graffiti-Gelegenheit ist in der Garderobe des Theaterkurses auf dem „The Tempest“-Plakat links von den Spiegeln.

Rachel bittet Chloe, ihren Gürtel zu bringen. Ihr findet ihn im Rucksack im hinteren Bereich des Probenraums. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, euch auf der Rückseite der Kulisse mit einem Spruch zu verewigen, doch gibt es dafür ausnahmsweise keine Trophäe /Achievement und zählt nicht als Sammelobjekt. Bringt den Gürtel zu Rachel in die Garderobe hinter den Paravent und werdet Zeuge der ersten zarten Bande, die Chloe und Rachel knüpfen. Je nachdem ob ihr dabei beherzt oder zurückhaltend vorgeht, also euch zu ihr traut oder schüchtern auf der anderen Seite bleibt, beeinflusst das später minimal die Art der Beziehung zwischen den beiden.