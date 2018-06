Das kommt unerwartet, aber genauso erfreulich: Square Enix gibt den Erscheinungstermin für Life is Strange 2 bekannt. Wir sagen euch fix, wann es mit dem Adventure weitergeht.

Auf der E3 letzte Woche kam nichts zu Life is Strange 2, was durchaus etwas verwunderte. Doch heute lässt Square Enix die Katze aus dem Säckchen: In einer kurzen Pressemitteilung stecken Termin und erste Infos zum Sequel.

Am 27. September geht die erste Episode von Life is Strange 2 an den Start. Es folgen vier weitere, die eine neue Geschichte im aus dem ersten Teil bekannten Universum erzählen soll. Besagte Story könnt ihr auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC erleben.

Dazu veröffentlicht Square Enix noch einen ersten Teaser, der jedoch knapp und wenig aussagekräftig ausfällt: