Bitbox unterzieht das MMO Life is Feudal einer weiteren Testphase und möchte dieses noch einmal auf Herz und Nieren unter die Lupe nehmen lassen.

Entwickler und Publisher Bitbox hat zu Life is Feudal MMO eine weitere, mittlerweile vierte Beta-Testphase angekündigt. Auch an dieser können Spieler aber nur auf Einladung hin teilnehmen. Der Startschuss soll dabei am 21. Juli fallen; die Testphase ist anschließend für zwei Wochen anberaumt.

In der vierten Beta ist der sogenannte Trading Post neu. An diesem Handelsposten können Spieler Ressourcen und hergestellte Items handeln. Ansonsten können sich ausgewählte Spieler wieder auf den persistenten Servern des MMO-Ablegers des mittelalterlichen Survival-Spiels tummeln. Diese sind 49 Mal größer als die privaten Server des ursprünglichen Life ist Feudal. Bis zu 10.000 Spieler können sich in Gilden zusammentun und Städte bauen. Inklusive Belagerungswaffen dürft ihr fortan in die Schlacht ziehen.