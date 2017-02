LG Electronics wird sich künftig offenbar auch dem Virtual-Reality-Bereich widmen; die Vorstellung eines eigenen VR-Headsets soll unmittelbar bevorstehen.

Wie Valve Software bekanntgab, will LG Electronics im Rahmen der Game Developers Conference ein eigenes Virtual-Reality-Headset vorstellen. Demnach soll die Präsentation in Kürze am entsprechenden Messestand von Valve in San Francisco über die Bühne gehen.

Laut Valve soll das Produkt eine hochwertige "VR-Erfahrung der nächsten Generation" bieten. LG Electronics selbst hat sich zum eigenen VR-Headset noch nicht geäußert. Valve will im Übrigen keine weitergehenden Spezifikationen kommunizieren, bekräftigt aber, dass im weiteren Verlauf der Woche auch erste Presse-Demos verfügbar sein werden. Im Rahmen der GDC soll LG indes erst einmal weiteres Feedback von Entwicklern und Fachvertretern sammeln. Preis, Veröffentlichungstermin und die geplanten Terrirtorien für den Release sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden.