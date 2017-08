Auf der nächste Woche stattfindenden IFA wird der Hersteller LG Electronics zwei neue Gaming-Monitore im Gepäck haben.

LG Electronics wird nächste Woche auf der IFA 2017 zwei neue Gaming-Monitore präsentieren. Die neuen 32- und 27-Zoll-GK-Monitore solllen nicht nur durch überzeugen nicht nur durch Leistung und Qualität überzeugen, sondern Gamern und eSportlern Vorteile gegenüber ihren Kontrahenten bieten.

Die GK Gaming-Serie von LG nutzt Technologien, wie hohe Bildwiederholraten von 144 Hz (übertaktbar auf 165 Hz*) und 240 Hz. Die 32-Zoll-Gaming-Monitore LG 32GK850G (NVIDIA G-Sync™) und 32GK850F (AMD FreeSync™) sind vor allem für Gaming-Enthusiasten interssant, die Spielsequenzen auf einer großen Bilddiagonale mit hoher Bildqualität genießen möchten. Durch seine schnelle Bildwiederholrate erlauben die Displays eine weiche Bewegungsdarstellung, während die NVIDIA G-Sync™ beziehungsweise AMD FreeSync™ Technologie störendes Ruckeln oder Screen-Tearing verhindert. Dieser QHD-Monitor (2.560 x 1.440 Pixel) bietet High Dynamic Range bei einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m2.

Zusätzlich bieten die 32-Zöller die Sphere-Lighting-Funktion: Dabei tauchen LEDs auf der Gehäuserückseite die Wand hinter dem Monitor in farblich passendes Licht. Dieser Effekt erhöht die Immersion beim Spielen, vermindert das Ermüden der Augen und bereichert das Design des Monitors. Die Black-Stabilizer-Funktion passt den Kontrast an, um während dunkler Spielsequenzen besser zu sehen, während Dynamic Action Sync schnellere Reaktionen durch Verringerung der Eingabeverzögerung erlaubt. Das intuitive Benutzer-Interface erlaubt es den Spielern, alle Einstellungen komfortabel auf ihr Spiel anzupassen. Der Standfuß des Monitors ist mit einem Klick installiert, ohne Schrauben oder Werkzeuge. Das Display kann in der Höhe verstellt, geschwenkt, gebeugt oder per Pivot problemlos um 90 Grad um die eigene Achse gedreht werden.

Wie die größeren Monitore bietet auch das 27-Zoll-Modell LG 27GK750F flüssiges Gameplay, höchste Bildwiederholraten und eine schnelle Reaktionszeit. Der kompaktere 27-Zoll-Monitor LG 27GK750F wurde entworfen, um wettbewerbsorientierten Spielern ein optimales Werkzeug an die Hand zu geben. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören eine Wiederholrate von 240 Hz, die 1 ms Motion Blur Reduction und die AMD FreeSync™ Technologie. Funktionen wie Black Stabilizer, Dynamic Action Sync und das optionale Fadenkreuz sind ebenfalls an Bord – letzteres blendet auf Wunsch eine Zielhilfe ein, dank der man in FPS-Titeln deutlich seltener daneben schießt.

Ein weiteres Highlight zeigt LG auf der IFA 2017 in Gestalt des 34 Zoll UltraWide Gaming Monitors 34UC89G, der mit seinem 21:9 Format ein neues Spielgefühl bieten soll. Immersive Titel wie Rennspiele oder MOBAs, die dieses Bildformat unterstützen, profitieren besonders von der Bilddiagonale. Zusätzlich unterstützt der Monitor NVIDIA G-Sync™ eine Bildwiederholrate von 144 Hz (166 Hz wenn übertaktet*).

Die neuen Gaming-Monitore 27GK750F, 32GK850G und 32GK850F sind voraussichtlich im Januar kommenden Jahres verfügbar. Die genauen Preise sollen noch folgen.

Besucher des LG Standes in der IFA-Halle 18 können sich vom 1. bis 6. September selbst von den ein Bild über die neuen Gaming-Monitore von LG machen.