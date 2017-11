34 Zoll Curved Monitor kommt in den Handel

LG gibt bekannt, dass der 21:9 Curved UltraWide Gaming-Monitor LG 34UC89G ab jetzt im Handel verfügbar ist. Der Brummer braucht allerdings ein gut gefülltes Sparschwein.

Der 34-zöllige LG 34UC89G verfügt über ein AH-IPS-Display mit 144 Hz Bildwiederholrate (166Hz Overclocking). Der schnuckelige Brummer unterstützt eine Auflösung von 2.560 x 1.080 Pixeln im 21:9-Format. Dank G-Sync-Unterstützung werden bei der Verwendung von NVIDIA-Grafikkarten Tearing und Ruckler durch Anpassung der Bildrate an den Output der Grafikkarte reduziert.

Der Monitor im mattschwarzen Gehäuse mit roten Akzenten ist höhenverstellbar bis 120 mm und kann zwischen -5 und +20 Grad geneigt werden. An Anschlüssen sind DisplayPort, HDMI und USB 3.0 vorhanden. Durch die OnScreen Control Software können alle Einstellungen des Monitors bequem per Maus und Tastatur vorgenommen werden – inklusive der praktischen Screen-Split-Funktionen und der Presets für verschiedene Spiele-Genres.

Der LG 34UC89G ist ab sofort online und im Handel für eine unverbindliche Preisempfehlung von 899,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.

Die nächste Gaming-Generation von LG steht bereits in den Startlöchern. In 2018 feiern die neuen Top-Gaming-Monitore LG 27GK750F und LG 32GK850G ihren Einstand. Weitere Gaming-Displays wird LG zur CeBit 2018 in Hannover vorstellen, unter anderem die GK650- sowie die GK950-Reihe.