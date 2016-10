Three Fields und Team 17 bringen VR-Titel

Auch das Spiele-Label Team 17 hat sich nun des Bereichs Virtual Reality angenommen und einen ersten solchen Titel angekündigt.

Hierfür hat sich Team 17 mit dem in Großbritannien ansässigen Entwicklerstudio Three Fields Entertainment zusammengetan. Unter der Leitung der bekannten Köpfe Alex Ward und Fiona Sperry entsteht dort der Titel Lethal VR; dabei handelt es sich um ein VR-Arcade-Spiel, welches via Steam für den PC sowie für PSVR auf der PS4 erscheinen soll.

Lethal VR setzt auf schnelle Shooter-Mechaniken und ist von klassischen Arcade-Gun-Titeln aus der Vergangenheit. Dank des Einsatzes von Virtual Reality soll euch ein sehr intensive Spielerlebnis erwarten. Der Release ist für HTC Vive am 08. November im Steam Store geplant. Die PSVR-Fassung ist für Ende des Jahres geplant.