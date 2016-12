Für VR-Plattformen auf dem PC ist Lethal VR bereits seit November erhältlich, nun wurde auch die Umsetzung für PlayStation VR datiert.

In einer Pressemail äußerte sich nun das Spiele-Label Team17 zusammen mit den britischen Entwicklern von Three Fields Entertainment zum Erscheinungstermin des VR-Titels Lethal VR auf der PS4-Plattform PSVR. Noch in diesem Jahr, nämlich ab dem 20. Dezember 2016, soll dann auch diese Umsetzung zu haben sein.

Zum Verkaufspreis wird die Version für PlayStation VR mit einem zeitlich limitierten Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 14,99 Euro angeboten.