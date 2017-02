Let It Die

Der Publisher GungHo hat angekündigt, dass der Titel Let It Die die Marke von zwei Millionen Downloads geknackt hat. Der Titel ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

Der Free-to-Play-Titel Let It Die hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Publisher GungHo Online Entertainment hat verkündet, dass der Titel mehr als zwei Millionen Downloads erzielt hat. In Europa ist Let It Die seit dem 03. Dezember 2016 erhältlich. In Japan kostet der Titel umgerechnet einen US-Dollar. Damit soll gewährleistet werden, dass die Spieler alt genug für den Titel mit der Freigabe ab 18 Jahren sind und eine gültige Kreditkarte vorweisen können.

Let It Die ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Entwickelt wurde der Titel von Grasshopper Manufacture.