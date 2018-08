Let It Die

Das Actionspiel Let It Die erscheint noch in diesem Jahr für eine weitere Plattform. Entwicklerstudio Grasshopper Manufacture und Publisher GungHo Online gaben dies in den sozialen Netzwerken bekannt.

Das japanische Studio Grasshopper Manufacture hat angekündigt, dass Let It Die noch in diesem Jahr für den PC erscheinen wird. Der Free-to-Play-Titel erschien 2016 ausschließlich für die PlayStation 4. Das Studio ist außerdem für Spiele wie No More Heroes, The Silver Case oder Killer 7 bekannt. Letztgenannter Titel erschien ursprünglich für den Nintendo Gamecube und bekommt vom Publisher NIS America ebenfalls demnächst eine Umsetzung für den PC.

Im Actionspiel Let It Die müsst ihr euch in einem Turm hochkämpfen und zahlreiche Feinde bezwingen. Solltet ihr sterben, dann gibt es durch den asynchronen Mehrspieler-Anteil die Möglichkeit, dass ihr als Feind in den Partien von anderen Spielern auftaucht. Let It Die erscheint im Herbst 2018 für den PC. Der Publisher GungHo Online hat zunächst nur eine Veröffentlichung via Steam angekündigt.