Let it Die

Der Publisher von Let It Die hat ein Projekt für die Nintendo Switch in der Pipeline. Es handelt sich um ein Actionspiel, dass sich bereits vier bis fünf Jahre in Entwicklung befindet.

Der Publisher GungHo Online Entertainment hat auf der E3 neue Inhalte für Let It Die von Suda51 angekündigt. Neben dieser Nachricht wurde aber auch verraten, dass sich ein Projekt für die Nintendo Switch in Entwicklung befindet.

Kazuki Morishita, CEO des Publishers, äußerte sich wie folgt: "Dieses Projekt befindet sich seit vier bis fünf Jahren in Entwicklung und wir haben überlegt, was wir damit machen. Als die Switch angekündigt wurde, haben wir entschieden, dass der Titel für die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten mit der Konsole sehr geeignet ist."

Auch wenn noch keine genauen Details genannt worden sind, so handelt es sich bei dem Titel um ein Actionspiel. Zuletzt hatte der Publisher beispielsweise einen Ableger von Puzzle & Dragons in der Super Mario Edition für den Nintendo 3DS veröffentlicht.