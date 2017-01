Let It Die

Recht überraschend wurde Anfang Dezember im vergangenen Jahr noch das Free-to-Play-Spiel Let It Die für die PlayStation 4 veröffentlichtet. Dieses hat seither einen durchaus gelungenen Start hingelegt.

Nach der überraschenden Veröffentlichung des Spiels am 03. Dezember anlässlich der PlayStation Experience, hat Let It Die von Suda51 nun die erste wichtige Marke erreicht. Wie nun seitens des Entwicklerstudios Grasshopper Manufacture bestätigt wurde, wurde der Survival-Titel, der exklusiv für Sonys PS4 erhältlich ist, bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen.

Die Nachfrage sei weiterhin gut, so dass diese Anzahl von Tag zu Tag weiter ansteige, heißt es seitens der Macher weiter. Um das gebührend zu feiern, wird es vom 06. bis zum 08. Januar 2017 ein Ingame-Event geben. Wer sich täglich einloggt, erhält einen besonderen Bonus in Form eines zusätzlichen Death Metal.