Lenovo gibt heute offiziell die Verfügbarkeit des Lenovo Legion Y720 und Lenovo Legion Y520 in Deutschland bekannt. Es sind die beiden ersten Geräte, die unter der neuen Lenovo Sub-Brand für Gaming, Lenovo Legion, vorgestellt werden.

Mit den beiden Gaming-Notebooks wendet sich Lenovo sowohl an Freizeitspieler, die am Feierabend oder am Wochenende zur Entspannung spielen, als auch an ambitionierte eSportler. Die Laptops der Lenovo Legion Serie sind mit der neuesten NVIDIA Grafikkarte und Intel i7 bzw. i5 Prozessoren der 7. Generation sowie bis zu 16 GB DDR4-RAM in SO-DIMM-Form ausgestattet.

Das Y520 ist mit einem 15,6 Zoll Full-HD-Display und einer GeForce GTX 1050 (Ti) bestückt und gehört mit Abmessungen von 380 x 265 x 25.8 mm und einem Gewicht von 2,5 kg zu dem kompakteren Gaming-Notebooks. Als Laufwerke stehen PCIe SSDs sowie SATA-HDDs zur Verfügung. Neben WiFi und BlueTooth 4.1 gehören Gigabit Ethernet, USB 3.0 Type-C, USB 3.0, USB 2.0 und HDMI sowie ein Card Reader zur Ausstattung.

Das ebenfalls 15-zöllige Legion Y720 kommt VR-Ready mit der neuesten NVIDIA GeForce GTX 1060 Grafikkarte in den Handel und ist ansonsten ähnlich ausgestattet wie sein kleiner Bruder. Das Legion Y720 kann zudem optional mit einem 4K-Display ausgestattet werden, alternativ kann via Thunderbolt ein externer Monitor angeschlossen werden. Das Lenovo Legion Y720 ist zudem weltweit der erste Windows basierte Laptop, der mit Dolby Atmos kommt. Mit 380 x 277 x 29 mm und einem Gewicht von 3,2 kg ist es etwas massiver als das Y520.

Das auf der CES angekündigte Lenovo Legion Y520 ist ab 899 Euro erhältlich, das Lenovo Legion Y720 ist ab 1.499 Euro zu haben.