Die verantwortlichen Entwickler von LEGO Worlds mussten den finalen Release auf dem PC kurzfristig verschieben.

Bereits seit geraumer Zeit befindet sich LEGO Worlds auf dem PC in der Early-Access-Phase. Bisher war der Plan, dass diese Phase noch in diesem Monat endet, jedoch wurde dieser Plan nun kurzfristig verändert. So wurde bekanntgegeben, dass das Team von Traveller’s Tales mit ein paar Elementen des Spiels nicht zufrieden war und man daher die Zertifizierungsphase verpasst hat.

Nun soll der Titel jedoch am 07. März die finale Version erreichen. Als Wiedergutmachung erhalten Early-Access-Spieler einen exklusiven Hut für den Charakter-Editor sowie den Soundtrack zum Spiel.