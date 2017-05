"Star Wars: The Last Jedi"

Zum LEGO-Set des kommenden Star-Wars-Films „Die letzten Jedi“ sind erste Bilder im Internet aufgetaucht, die vermeintlich einige Inhalte zu Episode VIII spoilern. Neben zu erwartenden Figuren, wie normale Sturmtruppen verrät es auch Details zu Supreme Leader Snoke.

Auf Reddit ist erstes Bildmaterial zum LEGO-Set des kommenden Star-Wars-Films Die letzten Jedi aufgetaucht. Neben zu erwartenden Figuren, wie beispielsweise Sturmtruppen der ersten Ordnung sind darauf auch einige Überraschungen zu sehen, die durchaus als heftige Spoiler für den Film bezeichnet werden können. Deswegen hier eine letzte Warnung, bevor ihr die News weiter durchlest: Wir gehen auf das geleakte Bildmaterial ein.

Auf der Verpackung des Star-Wars-Sets zum achten Teil der Sternen-Saga ist neben einer dunkleren und anscheinend bösen Version des sonst süßen Droiden BB-8 auch Supreme Leader Snoke zu sehen, den man aus Das Erwachen der Macht kennt. Dort trat er nur als riesiges Hologramm auf, was die Gerüchte-Küche brodeln und Fan-Theorien aus dem Boden schießen ließ.

Auf dem gezeigten Bild-Material sieht man ihn nun in der selben Größe wie die anderen Figuren, was darauf hindeutet, dass Snoke gar nicht so groß ist, wie er in Episode VII erscheint. Zudem trägt er eine goldenen Robe. Wieder andere Verpackungen zeigen die Heavy Assault Walker der ersten Ordnung die sehr nach den AT-ATs aus der alten Trilogie aussehen und den Sternen-Zerstörer.

Star Wars: Die letzten Jedi erscheint am 14. Dezember im Kino. Dann werden wir mehr darüber erfahren, was es mit Supreme Leader Snoke auf sich hat und welche Rolle er im Star-Wars-Universum spielt.