Warner Bros. Entertainment und TT Games arbeiten an einem neuen Lego-Spiel zum Superhelden-Universum von Marvel. In einem kurzen Teaser-Video auf Facebook wurde Lego Marvel Super Heroes 2 und ein bevorstehender richtiger Trailer angekündigt.

Die regelmäßige Veröffentlichung von Lego-Spielen basierend auf diversen bekannten Marken wie "Star Wars", "Indiana Jones" oder "Batman" ist bereits seit einigen Jahren etabliert. Deshalb kommt die Ankündigung eines neuen Lego-Titels von TT Games nicht überraschend. Als Grundlage dienen zum dritten Mal die Superhelden des Marvel-Universums. Der Name des in einem Teaser-Trailer auf Facebook angekündigten Lego Marvel Super Heroes 2 lässt eine direkte Fortsetzung des ersten Marvel-Lego-Spiels vermuten.

Im Gegensatz zum Anfang 2016 erschienen Lego Marvel Avengers, handelte es sich bei Lego Marvel Super Heroes um keine direkte Umsetzung der Filme zum Comic-Universum. Stattdessen knüpften die Entwickler zwar lose an den ersten Avengers-Film an, erzählten aber eine eigenständige Geschichte mit zahlreichen Marvel-Figuren wie den X-Men, den Fantastic Four, Spider-Man, Iron Man, Thor oder Hulk.

Da aktuell noch keine Details zu Lego Marvel Super Heroes 2 vorliegen, ist noch unklar, ob TT Games erneut so vorgeht oder ob das neue Spiel die jüngsten Marvel-Filme adaptiert. Genaue Hinweise darauf liefert der Teaser-Trailer nicht. In diesem ist lediglich eine kurze Szene mit Baby-Groot sowie Doctor Strange, der das Logo des Vorgängers um die Ziffer 2 ergänzt zu sehen. Ein vollständiger Trailer, der mehr Informationen und erste Gameplay-Szenen bietet, soll am 23. Mai erscheinen. Für welche Konsolen Lego Marvel Super Heroes 2 in Entwicklung ist, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Es darf aber von einer Veröffentlichung auf allen aktuellen Konsolen und dem PC ausgegangen werden.