LEGO Marvel Super Heroes 2 war anlässlich der New York Comic-Con mal wieder Thema. Rund einen Monat vor dem Release haben die Macher nun Details zum Season Pass bekannt gegeben und zudem einen frischen Trailer vom Stapel gelassen.

Entwickler Traveller's Tales und Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment nutzten die diesjährige New York Comic-Con, um Details zum Season Pass zu LEGO Marvel Super Heroes 2 bekanntzugeben.

Im Mittelpunkt des Season Pass stehen demnach ganze sechs Level Packs, die sich jeweils einem aktuellen oder kommenden Marvel-Projekt widmen werden. Im Fokus der DLCs werden demnach "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Black Panther", "Avengers: Infinity War", "Ant-Man and the Wasp", "Cloak & Dagger" und "The Runaways" stehen.

Damit aber nicht genug, denn über diese Level Packs hinaus wird es weiterhin vier Character Packs geben. Diese werden "Agents of Atlas", "Champions", "Out of Time" und "Classic Guardians of the Galaxy" heißen und die entsprechenden Protagonisten mit sich bringen.

In den USA soll der Season Pass 14,99 US-Dollar kosten; der europäische Preis steht noch aus. Unklar ist weiterhin, was die einzelnen DLC-Pakete beim individuellen Kauf ohne Season Pass kosten werden. Bis diese Infos nachgereicht werden, könnt ihr euch die Zeit mit dem neuen Story-Trailer verkürzen.

LEGO Marvel Super Heroes 2 erscheint am 16. November 2017 für PC, PS4, Switch und Xbox One.