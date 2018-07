Auch Ant-Man and the Wasp sind am Start!

Warner Bros. Interactive Entertainment gibt euch in LEGO Marvel Super Heroes 2 einen weiteren DLC an die Hand. Dabei trefft ihr auf Ant-Man und Wasp.

Passend zum kommenden Kinofilm gibt es ab sofort zu LEGO Marvel Super Heroes 2 einen frischen DLC namens "Marvel's Ant-Man and the Wasp". Das neue Charakter- und Level-Paket steht für 2,99 Euro zur Verfügung, wie der Publisher bekannt gab.

Für das Geld bekommt ihr ein neues Level sowie Charaktere basierend auf der klassischen Comicreihe an die Hand. Der Release erfolgt zur Feier des am 26. Juli in Deutschland startenden Kinofilms "Ant-Man and the Wasp".

Im neuen Level verschlägt es Ant-Man und Wasp in Hank Pyms vergessenes Forschungslabor, in dem der alte Widersacher Egghead einen neuen teuflischen Plan ausheckt. Ihr müsst es mit Eggheads Schlägern aufnehmen und schlussendlich auch gegen einen gigantischen Hühnchen-Roboter antreten.

Die neuen freischaltbaren Charaktere sind Ant-Man (in der Variante des neuen Films), Wasp (Hope van Dyne), Egghead, Crossfire, Stinger (Cassie Lang), The Human Fly, Giant-Man (Raz Malhotra) und Ghost. Das Figuren-Aufgebot des gesamten Spiels wächst damit auf mehr als 200 Superhelden und Superschurken an.

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich.