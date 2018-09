Harry Potter zaubert bekanntermaßen schon länger auch in Klötzchen-Form. Nun soll LEGO Harry Potter in der Gesamtheit die Spieler zweier weiterer Plattformen begeistern.

Mit der LEGO Harry Potter Collection hat Warner Bros. Interactive Entertainment zusammen mit TT Games alle Abenteuer des Zauberlehrlings in einer Box in Klötzchenform zusammengefasst. Ursprünglich erschien das Paket 2017 als Remaster für die PS4 und umfasste sowohl LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 sowie LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7. Jetzt kommen zwei weitere Plattformen zum Zug!

So kündigten die beiden Unternehmen heute auch entsprechende Umsetzungen für die Xbox One sowie die Switch an. Auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole schlägt LEGO Harry Potter in dieser Form damit sogar erstmalig auf - und dann direkt mit verbesserten Grafiken, Lichteffekten und Umgebungen. Neben den beiden Spielen selbst sind außerdem auch das "Character Pack" und das "Spell Pack" als DLCs enthalten, welche unter anderem Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff und Salazar Slytherin umfassen, ebenso wie magische Fertigkeiten wie Cantis, Densaugeo und Melofors.

Das komplette Harry-Potter-Epos in LEGO-Form erscheint für Switch und Xbox One am 02. November 2018 - also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.