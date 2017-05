Warner Bros. Interactive Entertainment baut das Toys-to-Life-Spiel LEGO Dimensions weiter aus. Fünf neue Erweiterungssets wurden nun für September angekündigt.

Regelmäßig bringen Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und LEGO neue Erweiterungen für das Action-Adventure LEGO Dimensions auf den Markt. Die auf diversen bekannten Marken basierenden Toys-to-Life-Sets mit Lego-Figuren und kleinen Bausätzen bringen neue Abenteuer, Helden oder Fahrzeuge in das Spiel. Am 14. September 2017 erweitern fünf neue Sets zu den Serien Teen Titans Go! und Powerpuff Girls sowie zur Grusel-Komödie Beetlejuice das Portfolio von LEGO Dimensions.

Teen Titans Go! und Powerpuff Girls werden jeweils mit einem Team- und einem Spaß-Paket und Beetlejuice mit einem Spaß-Paket bedacht. Als Bonus beinhalten die Erweiterungen zu Teen Titans Go! den Zugriff auf eine Bonus-Episode, die zeigt wie die Teenager-Superhelden zufällig in das Multiversum von LEGO Dimensions geraten.

Beim Inhalt bietet das Team-Paket zu Teen Titans Go! mit Raven und Beast Boy zwei neue LEGO Minifiguren des Superheldenteams von DC Comics. Ergänzt wird das Set vom 3-in-1 T-Car, das für den Einsatz zu See oder in der Luft zum Fork Lift und T-Plane umgebaut werden kann. Das ebenfalls enthaltene Spellbook of Azarath kann in Raven Wings und die Giant Hand verwandelt werden. Käufer des Teen-Titans-Go!-Spaß-Pakets erhalten Starfire als LEGO Minifigur. Außerdem ist der 3-in-1 Titan Robot, der sich in die T-Rocket oder Robot Retriver umbauen lässt, enthalten. Die drei neuen LEGO Minifiguren ermöglichen alle Zugriff auf die Teen-Titans-Go!-Abenteuerwelt.

Das Powerpuff-Girls-Team-Paket umfasst die LEGO Minifiguren von Blossom und Bubbles sowie den 3-in-1 Octi, der zu Super Skunk und Sonic Squid umgebaut werden kann. Ebenfalls enthalten ist das PPG Smartphone, das in die PGG Hotline und das Powerpuff Mag-Net verwandelt werden kann. Auch hier ermöglichen die LEGO Minifiguren Zugriff auf die zugehörige Abenteuerwelt von Powerpuff Girls.

Grusel-Fans können mit dem Beetlejuice-Spaß-Paket und der LEGO Minifigur zum Beetlejuice die Abenteuerwelt und Kampfarena freischalten. Zusätzlich ist Saturns Sandwurm enthalten. Dieser lässt sich zum Haunted Vacuum und zur Spooky Spider umbauen.

Die neuen Erweiterungssets sind mit allen Versionen von LEGO Dimensions kompatibel. Erschienen ist das Action-Adventure für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und Wii U.