Im Oktober 2015, also vor rund zwei Jahren, war LEGO Dimensions mit vielen Hoffnungen gestartet. Nun hat Warner Bros. Interactive Entertainment das weitere Schicksal des Spiels besiegelt.

Nach dem Skylanders-Erfolg stieg auch Warner Bros. mit LEGO Dimensions in das Toys-to-Life-Genre ein und brachte ein entsprechendes Adventre im Oktober 2015 auf den Markt. In diesem tummelten sich DC-Superhelden ebenso wie Charaktere aus "Der Herr der Ringe", "The Simpsons" oder "Harry Potter". Künftig wird es für das Spiel aber nicht mehr weiter gehen.

Via Twitter hat der Publisher nun angekündigt, dass die weitere Entwicklung von LEGO Dimensions nun eingestellt wird. Weitere Erweiterungen für das Spiel wird es demnach nicht mehr geben. Immerhin: Das Spiel wird im bisherigen Umfang aber zunächst weiter unterstützt. Server und Kundendienst werden ebenso aufrecht erhalten, wie die bislang verfügbaren Erweiterungen; Letztere stehen damit auch weiter zum Verkauf.