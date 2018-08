Mitte Oktober erscheint das neueste LEGO-Abenteuer mit LEGO DC Super-Villains. Auch nach dem eigentlichen Release wird es anschließend frische Spielinhalte geben. Diese wurden nun samt Season Pass offiziell angekündigt.

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute einen Season Pass zu LEGO DC Super-Villains angekündigt, welcher einige DLC-Inhalte nach dem Release am 18. Oktober 2018 für euch bereit hält, solltet ihr euch zum Kauf entscheiden. Die Zusatzinhalte sollen dabei von einer breiten Auswahl an DC-Filmen, Live-Action- und Zeichentrick-Serien sowie Comics inspiriert sein.

Insgesamt umfasst der Season Pass sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete. Zwei Pakete widmen sich als Film-Level-Pakete dem kommenden Kinostreifen "Aquaman", welcher am 20. Dezember in die Kinos kommen wird. Zusätzlich gibt es zwei "Shazam! Film-Level-Pakete", die vom gleichnamigen Film inspiriert werden, der am 04. April 2019 in den Kinos folgt.

Bei den weiteren DLCs handelt es sich um das "DC Super Heroes TV-Serien Charakter-Paket", das "DC-Super-Villains TV-Serien Charakter-Paket", das "DC Film Charakter-Paket" und das "Batman: The Animated Series Level-Paket". Außerdem erwartet euch das "Young Justice Level-Paket" inspiriert von der Zeichentrickserie von Warner Bros.

Der Season Pass ist Teil der Deluxe Edition des Spiels, welche für 74,99 Euro vorbestellt werden kann. Separat lässt sich der Season Pass für 14,99 Euro erwerben.