Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwickler TT Games haben heute nicht nur einen frischen Trailer zu LEGO City Undercover veröffentlicht; auch der Erscheinungstermin wurde angekündigt.

Bislang war LEGO City Undercover lediglich pauschal für das Frühjahr 2017 datiert. Seit heute steht fest, dass ihr euch in Europa den 07. April 2017 rot im Kalender anstreichen dürft, um euch das Spiel für PS4, Xbox One, PC oder Nintendo Switch zuzulegen. Amerikaner dürfen einige Tage früher, nämlich am 04. April, loslegen.

Ebenfalls wurde angekündigt, dass der Titel für die genannten Plattformen mit einem neuen Koop-Modus erscheinen wird. Dieser ist für zwei Spieler geeignet. Im angesprochenen neuen Trailer steht indes Supercop Chace McCain im Fokus; diesen könnt ihr euch im Folgenden zu Gemüte führen.