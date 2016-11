Nach dreijähriger Wartezeit kommt LEGO City Undercover endlich auf den PC und Konsolen. Im Frühjahr 2017 soll es über Steam bereit stehen.

Wii-U-Version: Ändert sie sich optisch für die leistungsstärkeren Plattformen?

Das wird auch langsam Zeit: Drei Jahre nach der Wii-U-Version kündigte Warner Bros. über Twitter endlich LEGO City Undercover für weitere Plattformen an. Das Open-World-Spiel im LEGO-Format soll für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendos kommende Switch-Konsole erscheinen. Wirklich viele Informationen ließ der Publisher noch nicht aus dem Sack, dafür nennt er das Frühjahr 2017 als Veröffentlichungszeitraum.

Verändert wird mit ziemlicher Sicherheit die Grafik, sie wäre in der ursprünglichen Form von 2013 auf den modernen Konsolen und dem PC weniger gut aufgehoben. Spielerisch erinnert LEGO City Undercover übrigens an einen niedlicheren Ableger von Grand Theft Auto, in dem ihr eine offene, aber kleinere Welt mit zahlreichen Fortbewegungsmitteln heimsuchen dürft. Ob sich inhaltlich etwas gegenüber der Version aus 2013 ändert, wird der Publisher sicherlich in Kürze mitteilen. Bis dahin bleibt ein Trailer von der alten Wii-U-Version: