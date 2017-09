Auf der Tokyo Game Show hatte Square Enix einen neuen Titel im Gepäck. Left Alive wird ein Survival-Action-Spiel im apokalyptischen Setting. Viel ist noch nicht zum kommenden Titel bekannt, die Namen dahinter klingen aber vielversprechend.

Im Rahmen der Pressekonferenz von Sony anlässlich der Toyko Game Show, hat auch Square Enix ein neues Projekt mit dem Namen Left Alive angekündigt. Square beschreibt das neue Projekt als einen Survival-Action-Shooter. Viel weiß man über das Spiel noch nicht, der erste Trailer lässt aber darauf schließen, dass Left Alive in einem modernen Setting spielt, in dem eine apokalyptische Katastrophe die Welt in Mitleidenschaft gezogen hat.

Allerdings sind die Namen, die an dem Projekt mitarbeiten, bereits sehr vielversprechend. Als Produzent etwa ist Shinji Hashimoto tätig, der bereits an Front Mission und etlichen Final-Fantasy-Ablegern mitgearbeitet hat. Auch das erste Artwork könnte vielen bekannt vorkommen. Dieses stammt von Yoji Shinkawa, der bereits am Artstyle der Metal-Gear-Solid-Reihe unter Hideo Kojima gearbeitet hat. Zu guter Letzt tritt Toshifumi Nabeshima als Director von Left Alive auf. Er war zuvor für From Software tätig, war dort bereits Director des ersten Armored Core und hat am Skript von Dark Souls 2 mitgeschrieben.

Gute Vorzeichen also für das neue Projekt von Square Enix. Freut ihr euch auf Left Alive oder spricht euch das Setting überhaupt nicht an?