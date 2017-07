Der Brexit hat weiter auch direkte Auswirkungen auch auf Gamer, vor allen Dingen natürlich in Großbritannien. Dort wird es nun auch in League of Legends Anpassungen geben.

Riot Games hat angekündigt, die Preise für die Ingame-Währung im Dauerbrenner und Erfolgstitel in League of Legends aufgrund des Brexits anzupassen. Die Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, habe zu einem Wertverfall des Britischen Pfunds insbesondere gegenüber dem US-Dollar geführt. Daher würden Spieler in anderen Ländern wie der USA nun im Vergleich mehr für Ingame-Inhalte bezahlen müssen, als britische Spieler, heißt es in einem Statement.

Man habe die Situation nun länger beobachtet und sich nun zu Anpassungen an die sich verändernde Marktsituation entschlossen. Daher werde man ab dem 25. Juli 2017 die britischen Ingame-Preise anpassen. Diese sollen in Großbritannien demnach ab diesem Zeitpunkt um rund 20 Prozent angehoben werden. Und auch in Zukunft wolle man sich die Entwicklungen am Devisenmarkt weiter anschauen und behalte sich daher weitere Anpassungen vor.