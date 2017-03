League of Legends

Der Erfolgstitel und Dauerbrenner League of Legends soll künftig auch ein besonderes Statement abgeben. Das hat nun Design Director Greg Street verraten.

Auf der Game Developers Conference in San Francisco hat sich Design Director Greg Street unlängst zu League of Legends geäußert. Zur Vielzahl der Themen zählte auch Homosexualität.

Im Gesprächsverlauf mit Polygon kam man auch auf die verschiedenen Charaktere im Spiel und die Tatsache, dass sich einige Teile der Fanbase unterrepräsentiert fühlen, zu sprechen. Laut Street denke man beim Entwickler durchaus darüber nach, künftig auch homosexuelle Charaktere im Spiel unter zu bringen.

"Wir schulden es den Spielen und ich denke auch der Welt, etwas wie das zu machen", so Street zum Thema. Allerdings wolle man nicht einfach einen lesbischen Charakter in das Spiel werfen. Vielmehr müsse man dann auch sicherstellen, dass dieser Charakter dann auch von Grund auf als solcher entwickelt wird und die sexuelle Gesinnung wirklich zu dessen Identität gehört. "Ich bin mir sicher, dass wir das zu einem geeigneten Zeitpunkt machen werden. Ich weiß aber nicht, welcher Charakter das sein oder wann das geschehen wird", so Street abschließend.