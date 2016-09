League of Legends

Riot verschenkt zum zehnjährigen Bestehen einen Helden mit Skin und weitere Gegenstände. Dafür müsst ihr allerdings zwei Voraussetzungen erfüllen.

Zum zehnjährigen Geburtstag will Riot Games ein paar Geschenke an die Millionen von LoL-Spielern verteilen. Neben den doppelten Einflusspunkten (IP) bis zum 19. September 2016 erhalten Spieler ein neues Beschwörersymbol in Poro-Optik, die Heldin Kayle sowie einen Riot-Skin für Kayle. Wer beides schon sein Eigen nennt, bekommt ein Geschenk mit unbekanntem Inhalt oder Riot Points (RP) beim Spielstart.

Die Sache hat jedoch einen kleinen Haken: Für die Geschenke müsst ihr mindestens Stufe 5 sein und einmal oder mehr in den letzten zwei Monaten gezockt haben. Soll heißen: Bis zum 19. September müsst ihr mindestens ein Match absolvieren. Dafür müsst ihr in der Kluft nicht unbedingt gegen andere Spieler kämpfen, auch KI-Gegner oder der Koop-Modus zählen dazu.