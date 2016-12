League of Legends

Der erfolgreiche eSports-Titel League of Legends soll künftig auch an einer anderen Front noch mehr überzeugen. So wurde nun ein eigener Videodienst für das Spiel angekündigt.

Ermöglicht wurde dieser nun durch einen Deal zwischen Tencent Holdings, dem Entwickler Riot Games und League of Legends angehört, sowie BAMTech. Die letztgenannte Firma ist wiederum ein Spin-Off von MLB Advanced Media, das wiederum teilweise Disney und der NHL angehört.

BAMTech wird künftig die exklusiven Rechte innehaben, um League of Legends zu streamen. Dabei wird man auch die Distribution an andere Streaming-Dienste wie YouTube oder Twitch managen. Die entsprechende Vereinbarung läuft zunächst bis zum Jahr 2023 und kostet BAMTech nicht weniger als satte 300 Millionen US-Dollar. Durch Werbeeinnahmen und Sponsoren erhofft man sich jedoch auf der Gegenseite auch entsprechende Einnahmen.

Streams sollen jedoch auch künftig kostenfrei bleiben, also nicht auf ein Pay-per-View-Modell ausweichen. Riot Games hat für die Zukunft aber auch Premium-Videoinhalte nicht ausgeschlossen. Riots eSports Director Jarred Kennedy führte aus, dass man mit dem Deal wieder einen Schritt näher daran sei, League of Legends zu einem bedeutenden globalen Sport zu machen.

Bereits im Oktober dieses Jahres fanden sich 43 Millionen Zuschauer, die sich die Weltmeisterschaften im eSports-Titel angesehen haben.