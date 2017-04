Auch zur neuen Radsport-Saison wird das wichtigste Ereignis dieser Sportart wieder in einem PC- und Videospiel thematisiert. Wie gewohnt gibt es dabei zwei verschiedene Spielableger.

Screenshot noch aus dem Vorgänger Le Tour de France 2016

Für PlayStation 4 und Xbox One wird es Le Tour de France 2017 geben. Dabei handelt es sich um ein Action-Rennspiel, in dem ihr als einer der weltbesten Rennradfahrer dem gelben Trikot des Führenden hinterher jagt. Ihr steuert den Fahrer durch das Rennen, müsst gezielt attackieren, sprinten und kontern sowie taktisch kluge Entscheidungen treffen. Einzelne Abschnitte können in Echtzeit oder in verkürzter Zeitfassung absolviert werden.

Auf dem PC schlägt dagegen wieder Le Tour de France 2017: Der offizielle Radsport-Manager auf. Dabei übernehmt - ebenfalls wie von den jährlichen Ablegern gewohnt - das Managements eines an der Tour teilnehmenden Radsport-Teams. Über das Haupt-Event hinaus dürft ihr dieses in der Saison 2017 an insgesamt mehr als 200 Wettbewerben auf über 500 Etappen betreuen. Auch die Vuelta ist daher beispielsweise mit von der Partie.

Der Release beider Titel ist für Juni 2017 geplant; der konkrete Termin steht in beiden Fällen noch aus.