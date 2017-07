Noch diesen Monat erscheint ein neues Layton-Spiel von Level-5. Nun wurden Details zur Veröffentlichung des Puzzle-Adventures Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre bekannt gegeben.

Bereits im vergangenen Jahr kündigte Level-5 der Layton-Reihe an. Im Gegensatz zu den ersten sechs Hauptteilen, in denen Professor Layton als Hauptfigur fungierte, übernimmt im neuen Spiel seine Tochter Katrielle die Ermittlungen und Rätselaufgaben. Neben dem Stammsystem der Puzzle-Adventure-Reihe, dem Nintendo 3DS, erscheint Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre auch für iOS und Android. In Europa und den USA noch vor der Handheld-Fassung, deren Veröffentlichung Level-5 in einer Pressemitteilung für Herbst 2017 bestätigt hat.

Auf Mobile-Geräten darf pünktlich zum japanischen Release von Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre bereits ab dem 20. Juli zum Preis von 17,99 Euro gerätselt werden. Android-Nutzer können sich bereits auf Google Play vorregistrieren und werden informiert sobald der erste Teil als Download verfügbar ist.

In Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erkundet ihr als Detektivin Katrielle Layton London und ermittelt in diversen Vorfällen, die von verschwundenen Katzen bis hin zu Mordfällen reichen sollen. In der Geschichte löste Katrielle Fall für Fall und kommt so der Verschwörung der Millionäre näher. Als Begleiter ist der sprechende Hund Sherl an Katrielles Seite. Level-5 verspricht neben zahlreichen Figuren die größte Rätselanzahl innerhalb des Franchises. Auch wird es möglich sein Katrielles Kleidung anzupassen, die Detektei umzugestalten und Minispiele zu absolvieren.

Yukari Hayakawa, Chief Operation Officer bei Level-5 abby Inc. äußerte sich zur bevorstehenden Veröffentlichung: „LAYTON’S MYSTERY JOURNEY bietet wunderbare Geschichten, facettenreiche Figuren und fordernde Rätsel im bis heute zugänglichsten Spiel der PROFESSOR LAYTON-Serie. Wir haben Katrielle und die Verschwörung der Millionäre von Grund auf für Mobilgeräte entwickelt und freuen uns, Rätselfreunden auf der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, dieses höchst unterhaltsame Rätsel-Abenteuer zu erleben.“

Außerdem kündigte Level-5 anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Layton’s Mystery Journey eine Kooperation mit Scrap Entertainment Inc., den Schöpfern des ursprünglichen Real Escape Game, an. Gemeinsam veröffentlichen beide Unternehmen das „Layton's Mystery Journey: Real World Puzzle Solving“ bei dem Layton-Fans vom 20. Juni bis 21. September 50 Rätsel finden und lösen können. Die Aufgaben sind an bekannten Orten in zehn Ländern zu finden und stehen auch über das Online-Portal Layton World zur Verfügung. Durch das Translayton-System können Teams gebildet werden, um gemeinsam Rätsel zu lösen und zu kommunizieren. Je mehr Aufgaben gelöst werden, desto mehr Belohnungen und Boni werden für Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre freigeschaltet.