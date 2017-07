In unserer Lösung zu Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erhaltet ihr Tipps zu allen Rätseln und Aufgaben. So bekommt ihr mit Lady Layton mehr Hinweismünzen und meistert das Spiel für Android und iOS.

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre: Allgemeine Tipps

Sammelt Hinweismünzen

Im Spiel könnt ihr euch Tipps der Entwickler kaufen, mit denen sich die zahlreichen Knobeleien leichter lösen lassen. Hinweismünzen entdeckt ihr, indem ihr an jedem Ort den Bildschirm sorgfältig nach Auffälligkeiten absucht. Wechselt die Lupe beim Darüberfahren ihr Symbol, habt ihr entweder ein Gespräch, eine Spur oder eine versteckte Hinweismünze entdeckt.

Nutzt den Zeichenblock

Bei einigen Rätseln ist es praktisch, sich mögliche Lösungswege aufzuschreiben oder Linien zu zeichnen, beispielsweise, um ein Labyrinth auszuprobieren. Ruft dafür den nützlichen Block auf, der ein transparentes Schreibblatt über das aktuelle Spiel legt.

Layton's Mystery Journey Lösung: Prolog - Kat und Strolch

Rätsel 001: K für Kuchen

Es soll der Buchstabe „K“ gebildet werden. Dafür bekommt ihr ein großes und zwei kleine hölzerne Dreiecke zur Verfügung, die ihr drehen und verschieben könnt. Das große dreht ihr so, dass es mit der langen Seite rechts an der Wand liegt, die Spitze nach links zeigend. Jetzt müsst ihr die beiden kleinen Dreiecke jeweils oben und unten in der Mitte platzieren; das obere mit der Spitze nach oben links, das untere mit der Spitze nach unten links. Dadurch formt der Hintergrund den Buchstaben „K“. Video:

Mit diesem ersten Rätsel habt ihr euren Einstieg geschafft. Da ihr bereit seid, beginnt der erste offizielle Fall von Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre.

Layton's Mystery Journey Lösung: Fall 1 - Wem die Stunde schlägt

Auf dem Bild klickt ihr die Spitze der Laterne an um eine Hinweismünze zu finden. Nach den weiteren Erläuterungen klickt ihr den Kirchturm an, dann den Zeiger. Klickt auf zurück, dann sprecht mit Inspektor Hastings. Im Hinweisfenster setzt ihr das Hinweisstück (Akte) im unteren Bereich ein. Sprecht anschließend mit dem Passanten rechts neben dem Fotografen, Schnurrbert.

Rätsel 002: Zahn der Zeit

Bei diesem Rätsel sollt ihr feststellen, wie oft ein Zeiger gedreht werden muss, bis die gewünschte Uhrzeit erreicht wird. Die Lösung ist 0, da man bis zum Erreichen der Zeit auch einfach warten kann. Wählt die Karte aus und klickt den Platz vor dem Uhrturm zweimal an. Sprecht mit KOK Booker, dann setzt das nächste Hinweisteil (Metalldiebe) ein. Sprecht mit Inspektor Strife, anschließend redet ihr mit der Joggerin auf der rechten Seite. Video:

Rätsel 003: Blasenplatzer

Gehen wir mal davon aus, dass die Spalten von links nach rechts A, B, C, D, E und F heißen und von unten nach oben 1-5, müsst ihr nacheinander folgende Blasen auf die Felder ziehen:

4 auf D3, 5 auf C3, 5 auf D3, 3 auf C2, 3 auf E4, 2 auf B3, 2 auf E3, 4 auf F3, 4 auf F4. Video:

Betretet den Turm über die Karte. Beim Uhrenwerk klickt ihr auf die angezeigte Stelle um den Chronografen einzustecken. Sprecht mit Terry und platziert den dritten Hinweis (Gerade reparierter Uhrzeiger) am unteren Ende. Dann untersucht ihr das linke Ziffernblatt des Uhrenturms.