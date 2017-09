Layers of Fear

Layers of Fear feierte bereits große Erfolge auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One. Jetzt hat der Publisher Aspyr Media angekündigt, dass der Horrortitel demnächst auch auf einer weiteren Plattform erscheint, mit der ihr vermutlich nicht gerechnet hättet.

Der Horror-Hit Layers of Fear ist das Projekt des kleinen Indie-Studios Bloober Team. Der Titel erschien damals als Early Access auf Steam und begeisterte Spieler und Kritiker damals schon mit seiner dichten Atmosphäre und dauernd neuen, verstörenden Situationen. Mittlerweile gibt’s Layers of Fear auch für die PlayStation 4 und die Xbox One und demnächst soll noch eine weitere Plattform dazukommen.

Wie der Publisher Aspyr Media bestätigt hat, erscheint das Horrorspiel, das dann auf den Namen Layers of Fear Legacy hört, in naher Zukunft nämlich auch für die Nintendo Switch. Einen genauen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, allerdings soll das Spiel bereits auf der Tokyo Game Show, die diese Woche startet, anspielbar sein. Für alle, die nicht nach Tokio reisen können, gibt es zumindest einen ersten Trailer.

Auch ist unbekannt, ob es sich um eine erweiterte Version mit neuen Inhalten handelt, wie es der Zusatz „Legacy“ vermuten lassen würde. Es bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten. Aber immerhin gibt es Nachschub für Horror-Freunde auf der Nintendo Switch.