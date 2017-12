Layers of Fear

Ihr wollt Layers of Fear geschenkt haben? Wir verraten euch, wo ihr es kostenlos bekommt und weitere Schnäppchen abgreifen könnt. Ihr solltet aber nicht trödeln.

Im Humble Store könnt ihr aktuell wieder einen richtig guten Schnapper landen. Die Indie Mega Week hat gestartet und bietet viele bekannte Indie-Spiele derzeit zu Spottpreisen an. Das atmorphärische Horrorspiel Layers of Fear bekommt ihr für kurze Zeit sogar gratis. Den unheimlichen Soundtrack gibt es sogar noch obendrein.

So kurz vor den Feiertagen könnt ihr nochmal richtig Geld sparen, wenn ihr ohnehin mit der Anschaffung eines der aktuell im Humble Store erhältlichen Titel geliebäugelt habt. Im Rahmen der Indie Mega Week bekommt ihr natürlich nur Indie-Spiele, doch die meisten davon sind namhafte Titel. Doch vor allem ist Layer of Fear spannend, das ihr bis zum Mittwoch, den 20. Dezember, also morgen, völlig kostenlos abstauben könnt.

Wir können euch den abgefahrenen Tripp in die Psyche eines übergeschnappten Künstlers nur ans Herz legen. Ihr müsst dazu den Titel nur auf der entsprechenden Seite im Humble Store in den Einkaufswagen legen und zur Kasse gehen. Der Steam-Code sollte dann kurz darauf in eurem E-Mail-Postfach zu finden sein.

