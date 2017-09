So will Cliff Bleszinkski mehr Spieler gewinnen

Kein Geringerer als Cliff Bleszinski hat sich über die niedrigen Spielerzahlen von LawBreakers geäußert. Er hat aber bereits eine Idee, um an mehr Spieler zu kommen.

Der Online-Shooter LawBreakers hat seit Veröffentlichung mit geringen Spielerzahlen auf dem PC zu kämpfen. Wir sprechen hier von etwa 200 Spielern als Maximum pro Tag. Cliff Bleszinski sagt zwar, dass die Version für die PlayStation 4 gut läuft, aber dennoch möchte er für mehr Spieler sorgen.

Für den ersten Schritt hat er sich vorgenommen in den sozialen Netzwerken bessere Manieren zu zeigen. "Ich muss dieses Spiel am Leben erhalten. Ich kann sehr frech und unverschämt in den sozialen Netzwerken sein. Wir haben eine junge Spielergemeinde, was mich sehr freut und ich verspreche Besserung, ehrlich", erklärt Bleszinkski.

Außerdem hat der Entwickler noch mitgeteilt, dass es ebenfalls ein Fehler gewesen sei, den Titel ohne Team-Deathmach auszuliefern. LawBreakers ist derzeit für PC und PlayStation 4 erhältlich.