So enttäuschend schlägt sich der Overwatch-Konkurrent

In der abgelaufenen Woche wurde der Shooter LawBreakers von Cliff Bleszinski und seinem Entwicklerteam von Boss Key Productions für PC und PS4 veröffentlicht; der Titel bliebt dabei aber deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Der neue Multiplayer-Shooter des früheren Gears-of-War-Designers Cliff Bleszinski und seines neuen Entwicklerteams von Boss Key Productions war mit großen Hoffnungen auf den Plattformen PC und PS4 gestartet. Seit dem 08. August ist das Actionspiel nun verfügbar, das auf schnell angelegte Kämpfe setzt. Allerdings blieb dieses hinter den Erwartungen der Macher zurück und enttäuschte in Sachen Verkaufszahlen.

Obwohl man versuchte, einen gewissen Hype durch Promotion zu initiieren, scheint das nur sehr bedingt geklappt zu haben. Laut Erhebungen von GitHyp fanden sich in der ersten Nacht zum Release des Spiels lediglich 3.000 Gamer, die den Titel gleichzeitig bei Steam zockten. Die Nutzerzahlen liegen damit um rund 60 Prozent niedriger als noch während der letzten Beta-Testphase, als sich in der Spitze noch rund 7.000 Spieler fanden. In der Folgezeit gingen die Spielerzahlen bei Steam sogar auf rund 1.000 gleichzeitiger Zocker zurück.

Sofern sich diese Daten als richtig herausstellen, dann zählte LawBreakers nicht einmal zum Launch zu den 100 meistgespielten Titeln bei Steam. Außerdem wäre der titel damit noch schlechter gestartet als das MOBA Battleborn, das sich aufgrund der zeitnahen Veröffentlichung des direkten Blizzard-Konkurrenten Overwatch nie durchsetzen konnte. Der daher kommerziell enttäuschende Titel brachte es aber zumindest zeitweise immerhin auf Platz 19 der meistgespielten Steam-Titel; damals fanden sich in der Spitze 12.000 Spieler.

In Bezug auf LawBreakers werden als Gründe das Erreichen des Summer-Games-Events in Overwatch sowie die technischen Probleme zum Launch angeführt. Unter dem Strich kann aber wohl auch das neue Spiel von Cliff Bleszinski nichts gegen den artverwandten Blizzard-Titel Overwatch ausrichten.