Cliff Bleszinskis neues Entwicklerstudio Boss Key Productions arbeitete schon länger an einer PC-Fassung von LawBreakers. Der Ego-Shooter wurde nun auch für eine erste Konsole angekündigt.

In einer Pressemeldung kündigte Boss Key Productions heute an, dass LawBreakers auch für Sonys PlayStation 4 erscheinen wird. Zudem wird der Titel auf dieser Heimkonsole auch die leistungsstärkere PS4 Pro unterstützen. Auf der fortentwickelten Plattform werdet ihr euch über eine aufgewertete Spielversion freuen dürfen.

Der Titel ist in einer futuristischen Welt angesiedelt, in der die Gesetze der Schwerkraft auf den Kopf gestellt werden. Ein Krieg zwicshen Law und Breakers tobt an einer ganzen Reihe bekannter Orte, vom kochenden Ozean an der Küste Santa Monicas bis zum von der Schwerkraft verwüsteten Grand Canyon.

Verbunden mit der Bestätigung der PS4-Fassung war auch die Ankündigung des Geschäftsmodells. Das Basisspiel soll zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein; dafür verzichten die Macher auf einen Season Pass oder ähnliche DLC-Programme. Alle kommenden Updates und zusätzlichen Inhalte sollen dann stattdessen gratis zur Verfügung gestellt werden. Zudem erteilte man Pay-to-Win-Mechaniken eine Absage; es soll ergänzend lediglich ein umfangreiches Angebot an optischen Varianten und Updates für Spieler geben.

Die PS4-Fassung wird erstmals im Rahmen der E3 in Los Angeles vom 13. bis 15. Juni 2017 zu sehen sein.